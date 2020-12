Knock-out Badr Hari bij rentree in de ring

ROTTERDAM - De rentree van kickbokser Badr Hari is niet geworden wat hij ervan had verwacht. De Amsterdammer, uitkomend voor Marokko, ging in zijn gevecht tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi knock-out .

Hari begon nog sterk en sloeg zijn tegenstander in de tweede ronde tegen de grond. De Roemeen kreeg acht tellen en herstelde zich in het begin van de derde ronde van drie minuten. Hij raakte Hari zo hard dat de Amsterdammer moest gaan zitten. Hij was zo aangeslagen dat hij even later weer naar de grond moest en niet meer opstond. De Noord - Hollander leed zijn vijftiende nederlaag in 107 wedstrijden.

Levi Rigters uit Amsterdam won bij zijn Glory-debuut een viermanstoernooi in het zwaargewicht. Hij versloeg in de finale de Fransman Nordine Mahieddine. Eerder op de avond verloor Jos van Belzen zijn partij van debutant Tony Jas uit Den Haag.