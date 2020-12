Amstelland dealt met 2020: dé zes verhalen van dit jaar

AMSTELLAND - Het onvermijdelijke coronavirus, vandalisme in Uithoorn en Aalsmeer en een explosie bij Poolse shop Biedronka die Aalsmeer op haar grondvesten laat schudden. In dit overzicht blikt NH Nieuws terug op de vijf meest memorabele verhalen van 2020.

Vuurwerkvandalen Het jaar begon rumoerig in Uithoorn. Tijdens oud en nieuw werden meerdere auto's in brand gestoken, brandweerlieden bekogeld met vuurwerk en alle bushokjes op het Uithoornse busstation werden vernield. Vooral in de Anna Blamanlaan ging het mis: op een parkeerterrein vatten meerdere auto's vlam. Volgens buurtbewoners hebben de daders moedwillig een vuurwerkbom onder de motorkap gepropt. "De klap was ook enorm. De ene knal na de andere dreunde door de straat", vertelt een vrouw die op slechts twee meter afstand van de autobranden woont.

De brandweer blust een auto die in de fik staat in Uithoorn - De brandweer blust een auto die in de fik staat in Uithoorn / Inter Visual Studio

Uilenstede Studenten op de grootste campus van Europa in Amstelveen, Uilenstede, werden door de politie onterecht beschuldigd van coronafeesten. In maart van dit jaar werd hen verweten laks met de coronaregels om te gaan. "De politie begrijpt niet dat we in deze flats de woningen delen met 14 medebewoners", vertelt student Maxime aan NH Nieuws. "We delen hier de keuken, de badkamer, de wc en het balkon. Het is onmogelijk om samen te wonen met 14 medebewoners en altijd op anderhalve meter afstand te blijven", legt zij uit.

Geen Corona-feestjes maar Balkon-feestjes in Uilenstede - NH Nieuws

Geen herrie Sinds april wordt er door de uitbraak van het coronavirus aanzienlijk minder gevlogen op luchthaven Schiphol. Een hard gelach voor mensen met vakantieplannen en de luchtvaartsector, maar voor Liesbeth heeft de 'vliegstop' een positieve uitwerking: even geen herrie van de opstijgende en landende vliegtuigen tijdens het paardrijden in het Amsterdamse Bos. "Toen er nog zoveel vliegtuigen vlogen, met name over de Buitenveldertbaan, konden we de vliegtuigen bijna aanraken en is het niet echt prettig rijden. Het is ontzettend lawaaierig dan."

Watervandalen De overlast die jongeren veroorzaken op de Westeinderplassen in Aalsmeer neemt steeds verder toe. In mei dit jaar waren al verschillende schuurtjes op recreatie-eilanden in brand gestoken en in elkaar getrapt. Op het eiland van Angelique werd zelfs een vlaggenmast doormidden gezaagd. Burgemeester Gido Oude Kotte kondigde strengere handhaving aan op de Aalsmeerse wateren.

Tweede golf In november werd duidelijk dat de tweede golf zoals voorspeld over ons land spoelt. Dat zorgt bij Ziekenhuis Amstelland voor een verhoogde werkdruk. Sam, verpleegkundige op de cohort-afdeling waar coronapatienten worden behandeld, vertelde over deze zware tijd. "Het heeft gewoon een grote impact. Qua werkdruk is het heftig, omdat je heel veel positieve patiënten van de spoed in één dienst hebt. Ook omdat je in pak staat en dan niet even tussendoor wat kan drinken. Maar ook omdat er nu collega's uitvallen en de gaten moeten worden opgevuld door de collega's die nog wel kunnen werken."

Hogere werkdruk bij Ziekenhuis Amstelland tijdens tweede coronagolf - NH Nieuws

Explosie In de laatste maand van dit jaar wordt Noord-Holland opgeschrikt door een reeks explosies bij Poolse supermarkten. De winkels van Mohamad Mahmoed in Aalsmeer en Beverwijk werden kort na elkaar slachtoffer van een gerichte aanslag, zo vertelde de eigenaar. "Van de recherche heb ik begrepen dat het echt met opzet is gedaan. Ik weet echt niet aan wie ik moet denken, aan wie überhaupt zoiets zou kunnen doen. Als mensen een probleem met mij hebben dan kunnen ze het met mij oplossen. Doe dan niet zoiets, dat doen alleen lafaards."

Explosie legt Poolse supermarkt in as - NH Nieuws