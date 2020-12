Versierde trekkers toeren in polonaise door regio's Alkmaar, Zaanstreek en Het Gooi

NOORD-HOLLAND - In de regio's Alkmaar, Zaanstreek en Het Gooi hebben boeren vanavond een charmeoffensief gehouden door met versierde trekkers door de regio te toeren. Het initiatief veel kijkers, maar zorgde in de regio Alkmaar ook voor overlast.

Het charmeoffensief zorgde ook voor de nodige overlast, meldt nieuwspartner Alkmaar Centraal . De lengte van de stoet en het toegestroomde publiek zorgde her er der voor opstoppingen, waardoor de politie zich genoodzaakt zag in te grijpen.

De tocht in Alkmaar en de Beemster (regio Zaanstreek) begon vanmiddag al. Onder begeleiding van de politie trokken zo'n driehonderd boeren in een stoet naar vooraf geselecteerde adressen om daar kerstpakketten af te leveren.

Het Gooi

De soortgelijke actie in Het Gooi, een initiatief van Agrarische Jongeren Gooi, Vecht en Amstel en LTO Noord was een stuk kleiner, maar zeker niet minder sfeervol. Rond 20.00 uur vertrok een bonte stoet tractoren daar voor een rit langs meerdere zorginstellingen 'om die eens in de schijnwerpers te zetten'.

Bekijk hieronder hoe de tractoren door Naarden rijden.