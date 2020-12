De digitalisering heeft ook gevolgen voor de banenmarkt: sommige beroepen worden overbodig, maar er ontstaan ook heel veel kansen in de provincie. Zo wordt er rondom Schiphol nagedacht over een alternatief voor korteafstandsvluchten en worden kinderen op jonge leeftijd al uitgedaagd om een cyberagent te worden. Dat en nog veel meer is deze week te zien in Jouw Noord-Holland.