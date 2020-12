Vanaf maandag veel meer pakketpunten dicht, maar Dirk blijft z'n klanten tot dienst

Behalve om pakketten te versturen en af te halen, is Bobeldijk ook geopend voor mensen die postzegels nodig hebben. Maar mensen die voor een staatslot, een pakje sigaretten of een tijdschrift komen, moet hij onverrichter zaken de deur wijzen. "We zijn open ter wille van de klanten, ze komen hier toch naartoe en als we dicht zijn staan ze voor een dichte deur", zegt een teleurgestelde Bobeldijk.

In december is het altijd topdrukte bij boekhandels en tabaks- en gemakswinkels. Met name de verkoop van kerstkaarten, enveloppen, oudejaarsloten en krasloten zorgt ieder jaar weer voor lange rijen bij de kassa. Door de verscherpte regels kan Bobeldijk veel mensen niet helpen.

'Heel krom'

Als hij zijn gebruikelijke assortiment wel zou mogen verkopen, wordt het winkelend publiek over meer winkels gespreid en de kans op verspreiding van het coronavirus verkleind, zo is zijn gedachte. "Ik moet de mensen naar de overkant sturen. Dat is natuurlijk heel krom, want dat is de supermarkt dertig meter verderop. Dan kan ik ze beter verkopen, maar dat mag niet. Als ze controleren, dan ben je het bokkie."