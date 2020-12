Nieuwe cao Tata Steel: geen loonsverhoging, wel bonussen

Roel Berghuis, vakbondsbestuurder van FNV Tata Steel, spreekt van een ‘een pas-op-de-plaats-overeenkomst': "Het zijn onzekere tijden voor zowel de werknemers als de staalindustrie, maar we vinden dat het niet de werknemers zijn die hiervoor de grootste prijs moeten betalen."

De vakbond is blij dat er bonussen en een extra ziektekostenvergoeding zijn bedongen met het staalconcern. "Deze compensatie en de uitkering van in totaal 600 euro bruto is van groot belang in deze moeilijke tijden", aldus Berghuis.