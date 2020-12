Politie grijpt in bij verboden lockdown-demonstratie in Hilversum

Volgens de organisatie werd de demonstratie op tijd aangemeld, maar ging de gemeente niet akkoord met de gekozen locaties. Er leek overeenkomst over een locatie waar beide partijen achter stonden, maar de gemeente trok gisteravond op het laatste moment toch de toestemming in. Volgens de organisatie van de demonstratie zou de gemeente signalen hebben ontvangen dat er mogelijk tegendemonstranten op af zouden komen.

Heksenweitje

De organisatie meldde in de eerste instantie zo'n 1.000 demonstranten aan. Ondanks het verbod besloot een relatief grote groep, volgens getuigen ongeveer 70 man, toch te komen demonstreren. De groep demonstreerde volgens die getuigen even bij het raadshuis, in het Dudokpark en uiteindelijk bij het Heksenweitje.

De politie zou hebben ingegrepen, het opbreken van de demonstratie zou rustig verlopen. Viruswaarheid-kopman Willem Engel was ook aanwezig.