Roemer maakt 250 kilo vuurwerk buit, andere steden volgen

Alle vuurpijlen, cobra's en andere knallers die van vorige jaarwisselingen zijn overgebleven, mogen deze jaarwisseling de lucht niet in. Om te voorkomen dat al dat vuurwerk langer onder bedden of in schuren zou liggen, startte de gemeente Alkmaar een inleveractie van vier dagen, verdeeld over twee weekenden.

Vandaag kregen Alkmaarders nog tot 16.00 uur de tijd om hun voorraad in te leveren. "Vandaag was dat tegen de 20 kilo. Er is ook flink wat illegaal vuurwerk ingeleverd." In totaal is er meer dan 250 kilo binnengebracht.

Primeur

Burgemeester Roemer had met deze actie een primeur; ook Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam maakten gisteren bekend vuurwerkinleveracties te starten, na toestemming van minister Grapperhaus.

Op de vraag of Alkmaar de actie met of zonder toestemming heeft georganiseerd, reageert Rozenbeek: "We hebben lokaal goede afspraken gemaakt met politie, Service en Ondersteuning Nederland en onze afdeling Veiligheid."

Geheim

Het vuurwerk wordt op een geheime locatie tijdelijk in een bunker opgeslagen. Omdat Nederland momenteel geen vuurwerk opslaat, wordt het naar een andere locatie in het buitenland gebracht en vernietigd.

NH Nieuws was bij de eerste inleverdag op de gemeentewerf, waar het toen nog geen storm liep: