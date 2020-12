Ruud Vormer terug op trainingsveld Club Brugge na corona

BRUGGE - Ruud Vormer heeft zich na een coronabesmetting weer aangesloten bij de selectie van Club Brugge. De regerend Belgisch kampioen plaatste een foto op Twitter van Vormer, samen met zijn ploeggenoten Siebe Schrijvers en Ethan Horvath. "Welcome back, boys", luidde het bijschrift nadat het drietal een week in quarantaine had gezeten.