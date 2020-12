Hoornse wielrenner Pim Ligthart beëindigt carrière

BERGEIJK - Pim Ligthart heeft zijn wielercarrière beëindigd. De 32-jarige wielrenner uit Hoorn meldt dat op sociale media . "Ik ben vijftien jaar door het leven gegaan als wielrenner. Ik was nog graag een paar jaar doorgegaan, maar helaas is het tijd die bladzijde om te slaan", schrijft de Noord - Hollander die in 2011 de nationale titel op de weg veroverde.

Ligthart droeg het roodwitblauw in dienst van Vacansoleil-DCM en reed later nog voor Lotto Soudal en Roompot. De afgelopen twee jaar was hij in dienst van het Franse Total Direct Energie. Zijn contract liep af. "Ik ben erg trots op wat ik bereikt heb. Dat was nooit gelukt zonder de mensen om me heen. Ik dank ze allemaal, in de eerste plaats mijn familie", aldus de Horinees, die zes zeges boekte als prof. Zijn laatste wedstrijd was de Ronde van Spanje waar hij in de vijftiende etappe afstapte.

De Noord - Hollander deed twee jaar geleden met Niki Terpstra mee aan de Wieler Driedaagse Alkmaar. NH Sport maakte destijds onderstaande reportage.