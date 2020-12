Jonge dochtertje van 3J's-zanger Jan Dulles plotseling overleden

Het dochtertje, Donna, werd in september geboren. Hoe ze is overleden is niet duidelijk. "Vanmorgen is de ergste nachtmerrie uitgekomen die je je als ouder kunt voorstellen. Onze dochter Donna is vanmorgen plotseling overleden. We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig", aldus de zanger.

Dulles en zijn vriendin vragen mensen hun privacy te respecteren en het gezin de rust te gunnen om dit te verwerken.

Brandweer

Volgens verschillende inwoners van het dorp ontstond er vanmorgen rond 11.00 uur flinke commotie toen hulpdiensten massaal uitrukten naar een woning in Volendam. Een brandweerwagen zou bijvoorbeeld de wekelijkse markt hebben moeten passeren en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Getuigen zeggen dat deze hulpdiensten onderweg waren naar het huis van Dulles.