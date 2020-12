Pop-up bezorgdienst helpt winkeliers in Aalsmeer met kerstbestellingen

AALSMEER - In Aalsmeer is deze week een pop-up bezorgdienst uit de grond gestampt. Initiatiefnemer Ondernemend Aalsmeer helpt zo winkeliers die in lockdown zitten met de bezorging van bestellingen voor de kerstdagen. Een oproep op Facebook leverde een groot aantal vrijwilligers op die paketten willen rondbrengen. "Ik ben leraar en mijn school is nu toch dicht dus ik dacht ik ga de locale winkeliers helpen", zegt Arie, een van de vrijwilligers van de pop-up bezorgdienst.

Jeroen Mäkel van de spontaan opgezette Pop-up bezorgdienst Aalsmeer is heel enthousiast. "We deden een oproep voor vrijwilligers en binnen no time melden zich een aantal mensen aan" vertelt Jeroen. Hij benadrukt het voordeel van een lokale bezorgdienst boven de gangbare pakketbezorgdiensten. "We kennen allemaal de overbelasting en grote drukte bij de normale pakketdiensten. Winkeliers die daar nu gebruik van zouden maken krijgen nooit meer op tijd hun bestellingen bij de klanten. Met de animo die ik nu ervaar en het aantal aanmeldingen van vrijwillige bezorgers denk ik dat we het zeker redden om locale winkeliers uit de brand te helpen."

Schoenenwinkel

Raymond van der Bilt heeft een schoenenwinkel in Aalsmeer. Er staan grote stapels bestellingen die hij liefst nog voor de kerst bij zijn klanten heeft. "We brengen zelf wel rond maar we kunnen de hulp van de pop-up bezorgdienst goed gebruiken. Ik vind het een super initiatief."

Hij is twee jaar geleden gestopt met online bestellingen leveren. "Voor een schoenenwinkel werkt dat niet. We kregen altijd de helft van de bestellingen weer terug. Schoenen moet je gewoon in de winkel passen. Deze hele situatie met de lockdown is natuurlijk een noodsituatie." Afhalen van bestellingen door klanten daar doet hij niet aan. "Dat doen veel winkels wel, maar ik niet. Het is verboden. En dan gaan er toch weer veel mensen op pad en dat is nou net niet de bedoeling van de lockdown."

Arie van der Heiden is eigenlijk leraar techniek aan een middelbare school in Aalsmeer. Deze week is hij pakketbezorger. "De school is nu toch dicht dus ik dacht ik meld mij aan als vrijwilliger. Zo steun je de lokale winkeliers en dat vind ik belangrijk", zegt Arie. Hij heeft de kleine elektrische auto volgeladen met verpakte schoenendozen. Bij de eerste bestelling die hij aflevert, wordt hij enthousiast verwelkomd door een jonge vrouw met een baby. "Wat fijn dat de bestelling thuis bezorgd wordt. Het is een cadeautje voor onder de kerstboom", zegt ze. Arie vervolgt vrolijk zijn rondje. "Het bevalt me wel. Lekker zo in het zonnetje en tevreden klanten", lacht hij.