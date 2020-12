Vrij schaatsen praktisch van de baan: schaatslessen gaan wel door

HAARLEM - Even leek schaatsen zo'n beetje het enige uitje in de kerstvakantie te zijn, maar ook daar gaat een streep doorheen. De ijsbaan heeft van de gemeente Haarlem te horen gekregen dat ze moeten terugschalen van 200 naar 100 mensen. Aangezien de schaatslessen wel doorgaan, blijft er praktisch geen plek over voor mensen die willen vrij schaatsen.

De ijsbaan heeft het bericht gisteravond vernomen van de gemeente en is nu druk bezig met het annuleren van alle reserveringen in de komende weken. "Het is gewoon praktisch vol omdat de lessen doorgaan", vertelt Michiel Kersten. Hij laat weten dat de ijsbaan zelf geen selectie wil maken voor de paar 'vrij-schaatsplekken' die overblijven en dat daarom alle reserveringen nu worden geannuleerd.

"We gaan het straks opnieuw open zetten voor die paar plekken, maar we moeten nog even bekijken hoe we dat gaan doen. Want als er straks veel mensen tegelijk gaan proberen om een plekje te reserveren, dan kan het systeem dat misschien ook wel niet aan. Dus we gaan nog even bekijken hoe dat we dat gaan doen. Maar mensen worden per mail op de hoogte gesteld."