Kickbokser Badr Hari keert terug in de ring voor een gevecht met Adegbuyi

ROTTERDAM - Kickbokser Badr Hari maakt zaterdagavond zijn rentree in de ring en neemt het op tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi. Toeschouwers zijn niet welkom in een afgesloten locatie in Rotterdam. Het gevecht is vanaf 21.00 uur tegen betaling via een stream te volgen.

Glory Kickboxing / Eric Jackman

De 36-jarige Hari, geboren in Amsterdam en uitkomend voor Marokko, slaagde er vorig jaar in een uitverkocht Gelredome niet in de wereldtitel in het zwaargewicht te veroveren. Hij begon sterk aan zijn gevecht tegen Rico Verhoeven, maar moest net als in 2016 geblesseerd opgeven. Sindsdien kwam hij vanwege de coronapandemie niet meer in actie. Hari raakte in oktober zelf ook besmet met het virus.

Quote "Benjamin gaat in de eerste ronde knock-out" kickbokser badr hari

De 35-jarige Adegbuyi staat derde op de wereldranglijst, achter wereldkampioen Verhoeven en zijn uitdager Jamal Ben Saddik die elkaar op 30 januari treffen. Toch twijfelt Hari niet aan een goede afloop van het gevecht. "Benjamin gaat in de eerste ronde knock-out." Hari heeft maar een doel, zo kondigde hij aan. Hij wil volgend jaar ten koste van Verhoeven of Ben Saddik de wereldtitel veroveren. Noord - Hollands aandeel Hari is niet de enige Noord - Hollander die zaterdagavond in actie komt op Glory 76. Jos van Belzen (IJmuiden) en Levi Rigters (Amsterdam) stappen ook de ring in. Rigters vecht tegen Hamaili. Van Belzen zou vechten tegen Damian Johansen (Den Helder), maar Johansen heeft zich eerder deze week ziekgemeld. Murthel Groenhart zou vechten tegen Cédric Doumbé. De Amsterdammer raakte geblesseerd en moest zich afmelden. NH Sport maakte afgelopen week een voorbeschouwing over het Noord - Hollandse onderonsje tussen Van Belzen en Johansen. Check hieronder de reportage.

IJmuiden versus Den Helder - NH Nieuws