Uitslag 'Schalkwijk aan zet': fruitbomen, kinderkrant en een schoon park

In september werd 'Schalkwijk aan Zet' gelanceerd, waarvoor de gemeente 70 duizend euro beschikbaar stelde. Een experiment waarbij inwoners zelf initiatieven mochten indienen om de wijk te verduurzamen en gezelliger te maken. Inwoners mochten ook zelf hun stem uitbrengen voor het idee van hun voorkeur. In totaal werden er meer dan 90 initiatieven ingediend, waarvan er elf in de prijzen zijn gevallen.

Groener

Een van de winnende ideeën om de wijk groener te maken, is het plaatsen van fruitbomen. In parken en groenstroken zullen de appel-, peer- of kersenbomen worden geplaatst. Inwoners mogen zelf het fruit plukken.

Ook het idee van Roy Eikelenburg om de Molenplas op te ruimen, krijgt doorgang. In het park wordt veel gerecreëerd in de zomer en dat leverde in het verleden veel afval op wat achterbleef. "De prullenbakken die er nu staan zijn te klein", vertelt Roy, die er de afgelopen jaren veel met zijn hond liep en de troep in het park zag liggen. "Er komen meer prullenbakken en borden waarop staat dat mensen hun afval in de afvalbakken moeten doen."

Gezelliger

Ook een aantal ideeën om de wijk gezelliger te maken, hebben gewonnen. Zo wordt het Da Vincieplein onder handen genomen, komt er een kinderkrant en zullen er op de parkeergarage grote foto's van Schalkwijkers komen te hangen. De Schalkwijkers die de initiatieven hebben ingediend moeten de komende tijd zelf leiding geven aan de uitwerking van de plannen.

Alle initiatieven die in de prijzen zijn, kun je hier zien.