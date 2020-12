Jong AZ geeft twee keer voorsprong uit handen tegen Helmond Sport

WIJDEWORMER - Het duel tussen Jong AZ en Helmond Sport is geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Thijs Oosting bracht de Alkmaarders vrijdagavond twee keer op voorsprong, maar de Brabanders kwamen beide keren terug.

Na een weinig verheffend eerste half uur kwam Jong AZ via Thijs Oosting op voorsprong. De spits werd goed vrij gespeeld door de jarige Kenzo Goudmijn, waarna hij met links goed afrondde.

Zes minuten later was het alweer gelijk. Gaétan Bosiers verschalkte Jong AZ-doelman Mees Bakker in de korte hoek. Het werd zelfs vlak voor rust bijna 1-2 door Karim Loukili, ware het niet dat Maxim Gullit zijn ploeg met een ingreep voor een achterstand behoedde.

