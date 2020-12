Hilversummer moet tanden missen na opmerking over afsteken vuurwerk

HILVERSUM - Een opmerking over het afsteken van vuurwerk heeft een 47-jarige Hilversummer gisteravond enkele tanden gekost.

Toen de man rond 22.45 uur door de Augustinushof liep, zag hij drie jongeren met vuurwerk in de weer. Hij besloot er iets van te zeggen, waarna hij eerst werd uitgescholden en vervolgens werd bekogeld met vuurwerk. Uiteindelijk gaf één van de jongeren hem zo'n harde klap tegen z'n kin dat er enkele tanden afbraken.

De politie laat weten dat dader is weggerend en dat ze op zoek zijn naar getuigen. De gezochte man is tussen de 16 en 18 jaar oud en heeft een licht getinte huid. Hij is ongeveer 1.70 à 1.75 lang en heeft een tenger postuur.