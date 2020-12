Student houdt MeToo-protest op Roeterseiland: "Wat UvA doet, is laag bij de grond"

Berichtgeving van NRC over weer een UvA-docent die op non-actief was gezet na meldingen over grensoverschrijdend gedrag was voor Luana dé druppel die de emmer deed overlopen. "Uit het artikel blijkt dat de klachtenprocedure bij UvA niet in orde is en dat er te weinig gebeurt", zegt ze.

Dus besloot Luana haart tent op te zetten bij Roeterseiland om aandacht te vragen voor de in haar ogen gebrekkige afhandeling van de klachten. "Ik eis dat de decaan van geesteswetenschappen vertrekt door gebrekkig handelen, dat schriftelijk wordt toegezegd dat er altijd onafhankelijk onderzoek plaats zal vinden, dat de UvA haar excuses maakt aan de mensen die hebben meegewerkt aan het artikel in het NRC en dat oude zaken weer kunnen worden geopend."

"We zijn laaiend'

Hanna Blom, Bestuurslid van de ASVA-studentenunie, is het eens met Luana. "Ze staat er zeker niet alleen voor. We zijn met groep leraren en leerlingen acties aan het bedenken", zegt Hanna. "We zijn overal en we zijn laaiend."

Hanna steunt dan ook Luana's actie. "Elke keer dat UvA de kans krijgt lijken ze reputatie boven de veiligheid van hun studenten te verkiezen."