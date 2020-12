Failliete dansschool bedenkt 'revalidance' voor mensen die moeten revalideren

ZAANDAM - De afgelopen vier jaar waren pittig voor Karin van Kooten, maar nu is ze er helemaal klaar voor om met een schone lei te beginnen. Haar dansschool, die failliet werd verklaard, kan een doorstart maken. Om dat waar te maken, krijgt ze van veel leden hulp. "Er is een reddingsactie gestart", vertelt Karin. Ondertussen blijft ze nieuwe lessen ontwikkelen, ook al kan ze voorlopig nog niet volledig zorgeloos de dansvloer op.

Zo bedacht ze revalidance, een speciale dansles voor mensen die moeten revalideren, bijvoorbeeld na een corona-infectie. Hartpatiënt Jan Timmerman geniet er met volle teugen van. De 74-jarige Jan kreeg van de fysiotherapeut te horen dat hij moest gaan bewegen. De sportschool was een optie, maar als liefhebber wilde Jan maar één ding: dansen.

Zijn vriendin Myrna van de Horst-Klitsie vertelt: "Ja, als je een hartstilstand krijgt en onderweg naar de VU er nog een krijgt, dan heb je best wel beschadigingen opgelopen. Dus zijn conditie was nul, dan moet je toch als danspartner met iemand die de dood in de ogen heeft gezien dansen."

Heel veel pauzes

Weer gaan dansen is voor de dansliefhebbers spannend, maar doordat revalidance veel rustmomenten kent, krijgen ze samen weer het vertrouwen terug. Karin: "Je merkt dat alle zorgen even vervallen. Dat ze gewoon met plezier even een uurtje bezig zijn, niet bezig zijn met beter worden, maar met elkaar."