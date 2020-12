Reisbranche gaat lobby voor overheidssteun steviger inzetten nu inkomen uitblijft

NOORD-HOLLAND - Er moet een stevigere lobby komen richting de overheid om te zorgen dat ondernemers in de reisbranche ook overheidssteun krijgen. Daarvoor pleit de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VVKR). De vereniging maakt zich zowel hard voor de ongeveer 400 leden (kleine touroperators) als de 1000 zelfstandige reisadviseurs in het land. "Deze week hoorden we dat we niet vanaf januari, maar vanaf maart pas weer reizen mogen boeken. Dat betekent dus echt een jaar geen inkomen."

Hoewel bestuurslid Marleen Nijdam van de VVKR echt wel probeert om optimistisch over te komen, uit haar woorden blijkt dat ze dat zeker niet is. "Onder onze leden is er veel pijn en verdriet. Ze hadden gehoopt dat reizen vanaf januari weer mogelijk zou zijn. Maar dat wordt op z'n vroegst maart. Het betekent dat bijna al onze leden al een jaar geen inkomen hebben." "Er is vanuit de overheid ook geen financieel vangnet en dat steekt. De horeca, de evenementenbranche en nu de winkeliers - ze krijgen allemaal overheidssteun en wij kunnen nergens op rekenen. We zijn lid van MKB Nederland en trekken samen veel op. We zijn nu volhardend in ons voornemen om wel steun te krijgen. Het wordt tijd voor meer begrip vanuit de politiek. Het lijkt wel alsof de wil er niet is. We liggen al maanden stil en er is totaal geen perspectief."

Wie daar over mee kan praten is zelfstandig reisadviseur Petra Hermans uit Haarlem. Zij zou normaal gesproken nu de drukste periode van het jaar beleven. "Mensen boeken vanaf half december hun verre reizen bij mij. Ook heb ik het dan heel druk met de reizigers die op pad zijn en die ik moet helpen met bijvoorbeeld problemen met inchecken of het boeken van een extra excursie." Geen inkomen Maar van die drukte kan ze nu alleen nog maar dromen. Ze heeft nu geen enkele boeking voor de komende periode. En dat is zuur. "Echt alles is geannuleerd", vertelt de reisconsulente. Een inkomen heeft ze als zzp'er niet. "Nu telt het inkomen van je partner mee en daardoor krijg ik geen compensatie. Verder is er een regeling voor als je een winkelpand huurt, maar dan moet je aan voorwaarden voldoen. Ik kom daar ook niet voor in aanmerking." Het gevolg is dat Petra inmiddels een salarisstrookje van de GGD krijgt, waar ze tijdelijk werkt en uitslagen van coronatesten doorbelt. Petra houdt ondanks het verbod op verre reizen toch hoop. "Ik weet dat mensen popelen om op vakantie te gaan. Ik denk ook dat dat vanaf het voorjaar zeker weer gaat komen. Daarbij zien de mensen nu echt de meerwaarde van de service die reisconsulenten leveren. Ik denk daarom dat -zodra we weer mogen reizen- mijn telefoon straks roodgloeiend staat”, zegt ze lachend terwijl ze haar droomscenario schetst. Bekijk hier de video die wij eerder van Petra maakten. Tekst gaat door onder de video.

De vakantiegangers boeken dus geen verre reizen naar het buitenland, maar willen wel nog steeds op vakantie. En dan doen ze dus ook. Vandaag begint de kerstvakantie en volgens Gerdina Krijger, Regiomanager Noord-Holland van de Hiswa-Recron, betekent het dat veel mensen met hun eigen gezin of huisgenoten in een vakantiehuisje in Nederland hun vakantie vieren.

Gerdina: "Natuurlijk moeten de vakantiegangers zich aan beperkingen houden in deze lockdown, maar mensen gaan gewoon op vakantie in eigen land." Ze vertelt dat de huisjes in Nederland met eigen gezin de komende twee weken goed lopen. "Volgens de coronaregels mag je met mensen van één huisadres plus twee gasten in een huisje verblijven. En dat gebeurt dus ook. Veel mensen vinden het wel prettig om even in coronatijd op een andere plek te zijn, ook wanneer veel voorzieningen gesloten zijn. Ze vullen hun tijd op een andere manier in en zullen bijvoorbeeld meer buiten zijn." Amsterdam wordt vermeden Toch is het niet overal vol de komende twee weken. "Nee, de buitenlandse vakantiegangers zoals de Belgen, Duitsers en Italianen worden echt gemist. Verder zien we dat vooral de huisjes rondom de hoofdstad het zwaar hebben. Mensen vermijden Amsterdam, dus de vakantieparken daar omheen zitten lang niet zo vol als ze zouden willen", besluit ze.