Haarlems kathedrale koor brengt kerstgroet aan Amerikaanse oorlogsveteranen

HAARLEM - Afgelopen voorjaar zouden ze optreden voor Amerikaanse oorlogsveteranen in Washington en New York, maar door de coronacrisis ging dat helaas niet door. De leden van het Haarlemse kathedrale koor van de Sint Bavo bedachten daarom een mooi alternatief en wel in de vorm van een muzikale kerstgroet. Zondagavond wordt deze om klokslag 19.00 uur uitgezonden via Youtube.

"Het is echt uniek dat dit zondagavond gaat gebeuren en we hopen dat veel Haarlemmers gaan kijken", aldus Lalita de Goederen, woordvoerder namens het kathedrale koor. "In het kader van '75 jaar vrijheid' zou het kathedrale koor in het voorjaar naar Amerika gaan en optredens geven in Washington en zelfs bij de Verenigde Naties in New York. Alle Amerikaanse veteranenorganisaties waren daarbij uitgenodigd, maar helaas kon het allemaal niet doorgaan."

Het zou voor de koorleden het hoogtepunt van het jaar zijn. Ze treden wel eens op in Europese landen, maar aan de andere kant van de oceaan hadden ze nog nooit een concert gegeven.

Muzikale kerstgroet als dank

Als uiting van dank voor hun grote rol bij het bevrijden van Nederland van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog, hebben de koorleden nu een digitale muzikale kerstgroet voor de Amerikaanse oorlogsveteranen opgenomen. "Gelukkig kregen we afgelopen weekend toestemming om de video-opnamen te maken in de kathedraal. Het koor wordt daarbij ondersteund door twee blazers van het Fanfareregiment 'Garde Grenadiers en Jagers'. Oorspronkelijk zouden er in het voorjaar meer blazers meegaan naar Amerika, maar vanwege corona houden we het nu beperkt tot twee", aldus De Goederen.