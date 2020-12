Heel Amsterdam is aan de wandel: waar kun je het beste naartoe?

AMSTERDAM - Sinds de lockdown is Amsterdam aan het wandelen geslagen. Soms georganiseerd, door zich aan te sluiten bij de Glühwalk of via een wandel-app, soms zomaar in het wilde weg. Wat zijn nou de mooiste plekjes van de stad? NH vroeg het aan Jan van Veen, vrijwilliger en stadsgids van Mee in Mokum. Jans tip? Ga wandelen in Oud-Zuid!

Heel Amsterdam aan de wandel: stadsgids Jan geeft tips - NH Nieuws

Jan van Veen, vrijwillige stadsgids voor Mee in Mokum, krijgt vaak telefoontjes van wandelaars. "Dan zeggen ze, Jan, we hebben overal al gewandeld, waar moeten we nou weer naar toe?" En dan raadt Jan ze een wandeling door Oud-Zuid aan. Amsterdamse School, veel kunst, bijzondere architectuur veel details, veel te kijken. Ze noemen het ook wel 'baksteenarchitectuur'. "Het mocht ook wat kosten in die tijd, heel veel van die bakstenen wersden speciaal gebakken, en de dakpannen werden ook speciaal gebakken." Hildo Krop In de tijd dat de Amsterdamse School opgang maakte in de stad, vonden de mensen het niet erg flink geld uit te geven aan mooie architectuur. In Oud-Zuid is dat goed te zien. Er is geen regenpijp, of er zit wel een mooi ornament aan vast om het te versieren. Er zijn enorm veel beeldhouwwerken van Hildo Krop. En de deuren zijn vaak heel bijzonder, met krullerige raamwerken, stenen brievenbussen, en huisnummers in speciale lettertypes. Kortom: je kunt uren wandelen door de buurt en je hoeft je geen moment te vervelen.

Vlak naast de drukke Churchilllaan is een verborgen rijtje kunstwerken te vinden. "De meeste mensen rijden of fietsen hier zo aan voorbij, je ziet het nauwelijks liggen." Het zijn nu eens geen beelden van Hildo Krop, maar van andere kunstenaars uit zijn tijd. Een rij zoete beeldjes van kinderen met dieren en speelgoed. "Het is een soort protest. De kunstenaars in die tijd waren een beetje moet van Krop. Die mocht alles maar versieren. En toen hebben ze hier ook een plekje gekregen." Snel weer aan de slag Jans enthousiasme en kennis lijken onuitputtelijk. Over bustes van verzetsstrijdsters, de extra grote versierde scharnieren van een garagedeur, de gevelstenen op de villa's langs het water. Hij weet overal wat van, en er is heel veel te zien. Jan hoopt wel dat de coronaperiode nu gauw voorbij is. "Het is een gekke maar ook saaie tijd!" Hij en de 80 andere vrijwillige stadsgidsen van Mee in Mokum hebben al sinds maart geen rondleiding meer gegeven en zouden liever gisteren dan vandaag weer beginnen. Tot het zover is, moeten de Amsterdammers zelf een mooie wandelroute uitkiezen.

