Bertje Doperwtje brengt muzikale ode aan Susanne: "Ze verdient een vaste plek op de Dijk"

Binnen de gemeenteraad zijn de reacties wisselend. Vooral bij GroenLinks en PvdA is er veel weerstand. Zo is Susanne volgens Bastiaan de Leeuw (GroenLinks) aanstootgevend en 'moeten we dit in het MeToo-tijdperk niet willen'. De Leeuw is het oneens met Ootes' stelling dat het beeld een eerbetoon is aan de vrouwen die daar werken, temeer omdat de pandeigenaar zelf aan de prostitutie in Alkmaar verdient.

"Lieve Susanne, mag ik met jou een afspraakje maken, eindelijk op de Dijk bij je thuis tegenover de Spar", vraagt Bertje het standbeeld. Helaas voor de straatmuzikant en Ootes blijft Susanne voorlopig aan handen en voeten gebonden.