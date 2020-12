Huntelaar zet deur voor De Graafschap-terugkeer op een kier

DOETINCHEM - Het is niet uitgesloten dat Klaas-Jan Huntelaar na dit seizoen voor De Graafschap voetbalt. De Ajax-spits en de eerste divisieclub gaan in januari met elkaar om tafel om de mogelijkheden over een eventuele rentree van de goalgetter in Doetinchem te bespreken. Dat meldt Omroep Gelderland.

Vorige week kondigde Huntelaar na de wedstrijd tegen PEC Zwolle zijn afscheid als profvoetballer aan. Vanaf dat moment liet De Graafschap de hoop blijken om Huntelaar, die van 1994 tot 2000 in de jeugd van de club speelde, terug naar Gelderland te halen. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp laat aan de omroep weten dat er contact is geweest tussen de speler en de club.

"Ergens in de komende periode hopen we met elkaar een kop koffie te drinken", vertelt Ostendorp . "Maar het is voorlopig ook niet meer dan dat. We geven hem nu ook even de rust rond de kerstdagen. Het mag alleen duidelijk zijn dat de deuren hier wagenwijd openstaan en dat Klaas-Jan altijd welkom is bij De Graafschap, in welke rol dan ook."