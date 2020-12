AZ-speler Gudmundsson tijdelijk uit de selectie gezet

ALKMAAR - Albert Gudmundsson zit naar verluidt niet bij de selectie van AZ voor de wedstrijd tegen Willem II van komende zondag. De 23-jarige IJslander is tijdelijk uit de selectie van de Alkmaarders gezet, meldt het NHD.

Gudmundsson kreeg het huidige seizoen al aardig wat speeltijd van oud-trainer Arne Slot als vervanger van Myron Boadu in de spits. Ook verving hij Dani de Wit enkele keren op de nummer tien-positie. Na het vertrek van Slot kwam Gudmundsson niet in actie tegen FC Groningen en FC Twente, maar wel in de Europese ontmoeting met HNK Rijeka.

Die reserverol onder de nieuwe trainer Pascal Jansen heeft mogelijk tot ontevredenheid geleid bij de aanvaller. Aan het begin van de week werd hij buiten de selectie gezet en de afgelopen dagen trainde hij met Jong AZ mee. Sowieso is het puzzelen voor Jansen, die tegen Willem II eveneens niet kan beschikken over Jonas Svensson, Bruno Martins Indi en Dani de Wit. Ook Jordy Clasie en Ron Vlaar zijn er nog altijd niet bij.