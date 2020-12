Wel proefzwemmen, maar door lockdown geen diploma: "Laat formaliteiten varen"

IJMUIDEN - Ze was er bijna, de 7-jarige Vera mocht vorige week proefzwemmen voor haar C-diploma. Groot was dan ook de teleurstelling dat het afzwemmen morgen niet doorgaat door de lockdown. Volgens Vera’s opa Ad is afzwemmen niets meer dan een formaliteit, dus waarom moeten Vera en honderden andere kinderen zes weken wachten?

Wat hij niet begrijpt en wat hij ook heeft aangekaart bij het zwembad en de zwembond is waarom ze - in deze voor kinderen al zo'n onzekere periode - vasthouden aan een formaliteit. "Ze laten een kind alleen proefzwemmen als ze weten dat je het kan. Afgelopen zaterdag hebben ze allemaal verplicht moeten proefzwemmen, anders mag je niet afzwemmen", zegt Ad. "Het echte afzwemmen is uiteindelijk niet meer dan een formaliteit."

Het afzwemmen dat morgen zou plaatsvinden gaat als gevolg van de lockdown in heel Nederland niet door, dus ook niet in zwembad De Heerenduinen in IJmuiden waar Vera al bijna drie jaar zwemles heeft. Ad, die zijn kleindochter trouw elke vrijdag naar zwemles brengt, heeft daar dan ook alle begrip voor.

Wat extra onduidelijkheid creëert bij ouders en kinderen is dat er niet een eenduidige lijn lijkt te zijn. Afgelopen maandag, met de lockdown in het vooruitzicht, organiseerde zwembad 't Gooische Bad in Hilversum dat de kinderen diezelfde dag nog versneld konden afzwemmen. Tijdens de eerste lockdown besloot zwembad de Lunet in Naarden dat alle kinderen die hadden proefgezwommen niet hoefden te wachten tot het zwembad weer openging, maar dat het proefzwemmen voldoende was. En dus ontvingen die kinderen per post alsnog hun zwemdiploma.

Ad ging verhaal halen bij zwembad De Heerenduinen waar dit weekend ongeveer 50 kinderen zouden afzwemmen. Zij verwezen hem naar de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Op het mailtje dat hij hen stuurde kreeg hij een telefoontje van de woordvoerder van de NRZ. "Ze vertelde dat het te maken heeft met de veiligheid en dat ze het echt op de officiële manier moeten doen. Maar daar ben ik het dus helemaal niet mee eens", zegt Ad boos. "Juist in deze tijden moeten we soms afwijken van de 'officiële manier', zoals ook bij andere zwembaden of in andere situaties gebeurt, zoals begin dit jaar met de eindexamens."