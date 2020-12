Zaanstad stelt hardleerse raddraaiers gebiedsverbod in vooruitzicht

ZAANDAM - Wie zich in het centrum van Zaanstad misdraagt, kan de toegang tot het gebied worden ontzegd. Wangedrag waarvoor de straf kan worden opgelegd is zeer divers, zo blijkt uit een door de gemeente gepubliceerde lijst. Van wildplassen tot vandalisme en van afpersing tot doodslag: wie binnen een jaar twee keer op een van de feiten wordt betrapt, is voor enkele weken tot enkele maanden persona non grata aan de Gedempte Gracht.

Voorbeeld is het centrumgebied. Wie daar voor het eerst betrapt wordt op wildplassen aan de Gedempte Gracht, zal behalve een boete ook een schriftelijke waarschuwing krijgen. In die brief wordt de wildplasser duidelijk gemaakt dat als hij zich in dat gebied binnen een jaar voor een tweede keer schuldig maakt aan een van de feiten op de lijst, hij er een tijdje niet meer mag komen. Het is de taak van politie en boa's om het gebiedsverbod te handhaven. Drie, zes of twaalf weken Als de wildplasser toch opnieuw de fout ingaat, dan hangt hem een gebiedsverbod van drie, zes of twaalf weken boven het hoofd. De duur van het gebiedsverbod hangt af van de zwaarste overtreding. Bij twee keer wildplassen, gaat het om drie weken. Maar wie eerst wordt betrapt op wildplassen en vervolgens op wapenbezit, mag twaalf weken niet meer in het gebied komen.

Het gebiedsverbod staat los van eventuele van strafrechtelijke maatregelen. Wie dus twee keer op wildplassen wordt betrapt, zal twee keer een boete krijgen. En wie zich schuldig maakt aan doodslag of andere ernstige feiten als geweld en afpersing, moet zich 'gewoon' voor de rechter verantwoorden. Volgens de gemeente gaat overlast vaak gepaard met drank- en drugsgebruik. Vanwege de lockdown valt de overlast momenteel mee, maar als cafés wél open zijn, worden er in de binnenstad van Zaandam maandelijks 'tientallen' overlastgevers betrapt op één van de feiten van de lijst. Op een avond in het weekend, gaat het om 'meerdere' personen die zich er schuldig aan maken, zo laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Gedrag aanpassen Het gebiedsverbod is een 'herstelsanctie', zo schrijft de gemeente. Dat betekent dat overlastgever eerst de kans moet worden geboden om zijn of haar gedrag aan te passen. De maatregel wordt niet wordt ingevoerd 'om extra leed toe te voegen', maar wel 'om een eind te maken aan een onrechtmatig overlastgevende situatie'. Als deze aanpak in het centrum van de stad blijkt te werken, zal die ook in het Veldpark, op en rond het Kaaikhof in Assendelft en op de Zuiddijk worden ingevoerd.