IJsbaan De Westfries gaat weer open, maximaal 100 schaatsers tegelijk welkom

HOORN - Na de aankondiging van de lockdown was Hoornse ijsbaan De Westfries de enige ijsbaan in de provincie die de deuren dichthield. Het was voor manager Jakko Jan Leeuwangh onduidelijk wat wel en wat niet toegestaan was. Hij vroeg burgemeester Jan Nieuwenburg om de knoop door te hakken. Dat is nu gebeurd: vanaf morgen gaat de ijsbaan weer open.

Het was volgens manager Jakko Jan Leeuwangh een logisch besluit om de ijsbaan met ingang van de lockdown gesloten te houden, zo vertelde hij afgelopen woensdag aan NH Nieuws. Maar toen bleek dat andere ijsbanen in de provincie de deuren wél openden, sloeg de twijfel bij voormalig topschaatser Leeuwangh toe.

De Westfries behoort tot de categorie semi-overdekte ijsbanen. Omdat de ene (sport)organisatie zo'n semi-overdekt complex als binnensportlocatie beschouwt, en de ander het als buitensportlocatie, wist Leeuwangh niet precies waar hij aan toe was.

Telefoontje van burgemeester

Leeuwangh klom in de pen en vroeg de burgemeester om de beslissing te nemen. En dat is nu gebeurd. "De burgemeester heeft mij gisteren persoonlijk opgebeld. Hij vertelde dat de argumenten die ik had opgestuurd hielpen om de discussie aan te zwengelen met andere gemeenten en de veiligheidsregio. Daar is uitgekomen dat half-open ijsbanen worden gerekend tot buitensportlocaties."

Niet meer dan honderd

Morgen is De Westfries dus weer open, al gelden er wel restricties. Bezoekers moeten een tijdslot van anderhalf uur reserveren via de website van de ijsbaan. Tien minuten voor aanvang mag je naar binnen en per tijdslot mogen er maximaal honderd schaatsers het ijs op. Normaal gesproken kunnen er zo'n achthonderd mensen tegelijk schaatsen.

"Zolang je je maar inschrijft, mag iedereen komen", vertelt Leeuwangh. Zowel recreanten als sporters. Schaatsverenigingen kunnen ook gewoon blijven sporten op de vastgestelde tijden.