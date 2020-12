Vermiste vrouw uit Hoofddorp gevonden in Vijfhuizen

HOOFDDORP - Een 58-jarige vrouw die vermist was, is gevonden in Vijfhuizen. De vrouw is aanspreekbaar. Dat bevestigt een goede vriendin van de dochter van de vrouw. De Hoofddorpse werd sinds donderdagmiddag vermist.

Haar dochter schrijft in een bericht op facebook dat de vrouw is gevonden en aanspreekbaar is. "Alles komt goed", schrijft ze. De vrouw werd sinds dondermiddag vermist maar is op vrijdagmiddag gevonden in Vijfhuizen.

"Ontzettend veel dank voor alle support de afgelopen dag en uren. Jullie willen niet weten hoeveel wij aan al jullie steun en zoektochten hebben gehad. One love", schrijft haar dochter.

Het bericht van de vermissing werd donderdag en vrijdag massaal gedeeld.