58-jarige vrouw uit Hoofddorp vermist, familie maakt zich ernstig zorgen

HOOFDDORP - De politie is op zoek naar de 58-jarige Lineke Zuurveen uit Hoofddorp. De vrouw wordt sinds afgelopen donderdagmiddag vermist. Ze was onderweg naar winkelcentrum Toolenburg in Hoofddorp, maar ze is nooit meer naar huis gekomen.

"Binnen een paar uur opeens beland in een nachtmerrie. MIjn moeder is vermist", schrijft dochter Esmée op Facebook. "Mijn moeder is vermist en ik wil jullie vragen om je ogen op te houden. Als je iets weet, ziet of hebt gezien vraag ik jullie contact op te nemen met de politie."

Een goede vriendin van Esmée vertelt NH Nieuws dat de familie zich ernstig zorgen maakt en vannacht, samen met de politie, naar Lineke heeft gezocht.

Massaal gedeeld

Het bericht van de vermissing wordt massaal gedeeld. In verschillende oproepen staat dat de 58-jarige Lineke Zuurveen verward zou kunnen zijn. Het is daarom ook mogelijk dat zij helemaal niet in het winkelcentrum is geweest.

Geschreven wordt dat de vrouw lopend is vertrokken en dat het gps-signaal van haar telefoon voor het laatst op de Rijnlanderweg richting Badhoevedorp is opgevangen.

Signalement

De 58-jarige Lineke is te herkennen aan haar groene jas met bontkraag. De vrouw heeft blond haar en blauwe ogen en is ongeveer 1.63 meter lang. Behalve de achternaam Zuurveen gebruikt ze ook de achternaam Emanuels.

Wie meer informatie heeft kan contact opnemen met de politie via 0900-8844