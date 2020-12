Ook daklozen in Haarlem in tijdelijk leegstaande panden?

HAARLEM - Economisch daklozen in Haarlem moeten, net als in Amsterdam, onderdak krijgen in tijdelijk leegstaande woningen van woningcorporaties. De Haarlemse gemeenteraad wil dat onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn.

Voor het project 'Tijdelijk Onder Dak' wordt nu in Amsterdam naarstig gezocht naar 200 woningen die op de planning staan om gerenoveerd of gesloopt te worden, maar waar nog een tijdje 'economisch daklozen' in zouden kunnen wonen. Dan gaat het om mensen die zichzelf kunnen redden, maar wel met grote financiële problemen kampen. Ook Haarlem kent een forse toename binnen deze groep.

Volgens de PvdA, die samen met de Actiepartij, de Christenunie, het CDA, GroenLinks, de SP en D66 tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indiende, is het voor deze groep dak- en thuislozen veel makkelijker om met een dak boven je hoofd aan herstel te werken, ook al is dat maar van tijdelijke aard.

Nadelen

Wethouder Marie- Thérèsa Meijs heeft haar twijfels over het plan. Zo vindt ze het niet humaan om gezinnen in tijdelijke woningen te plaatsen, wat zou kunnen betekenen dat ze toch plots op straat komen te staan. Het is bovendien ook verboden. En de bewoning van leegstaande panden mag geen uitstel van de nieuwbouwprojecten betekenen.

Nu de motie is aangenomen, zal ze in overleg treden met de woningcorporaties. Overigens meldde de wethouder ook dat vanaf aanstaande maandag extra opvang in het tijdelijke 'opvang-cruiseschip' Aurora in het Spaarne is geregeld, in verband met de lockdown die het kabinet deze week heeft ingevoerd.