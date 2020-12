Gemeente ziet weinig mogelijkheden om 'racebaan' in Haarlem-Oost veiliger te maken

HAARLEM - De Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost, waar nu 30 kilometer per uur gereden mag worden, zou weer een '50 kilometer-weg' kunnen worden. Dat is één van de oplossingen die de gemeente nu aandraagt om het probleem van te veel snelheidsduivels op deze weg aan te pakken.

Actie tegen racebaan Nagtzaamstraat - NH Nieuws

De weg is een paar jaar geleden opnieuw ingericht met als doel de fietsers en het openbaar vervoer zo comfortabel mogelijk door de straat te laten rijden. Met als gevolg dat de weg er nu als een racebaan bij ligt, waar veel verkeer harder rijdt dan de toegestane 30 kilometer per uur. Bewoners hebben massaal gevraagd om aanpassingen in de vorm van verkeersheuvels, zebrapaden of wegversmallingen. De kosten hiervoor beraamt de gemeente op 2,4 miljoen euro en die wilt zich voorlopig beperken tot het installeren van bijvoorbeeld 'smileyborden' die de snelheid aangeven. Deze week is de eerste geplaatst. Teskt gaat door onder foto

'Smiley-verkeersbord' bij de Nagtzaamstraat in Haarlem-Oost - NH Nieuws / Geja Sikma

Een andere optie die de gemeente aandraagt, is om op de Nagtzaamstraat weer 50 kilometer per uur toe te staan. Hierdoor zou er bij de politie meer prioriteit zijn voor handhaving, wat in 30km/u-zones niet het geval is. Een bewoonster noemt dat een 'lachtertje', omdat de snelheid juist omlaag moet en niet omhoog. 'Juist onveiliger' "Het wordt alleen maar onveiliger op deze manier", reageert ze. "Staan ze dan iedere dag hier te controleren?", vraagt ze zich vertwijfeld af. "Het blijft een weg met een basisschool, een speelpleintje, met veel ouderen en met stoepen van soms maar één meter breed. Ik denk dat het gevoel van onveiligheid dan alleen maar groter wordt." Ondertussen staat raadslid Jacques Amand van Trots Haarlem weer op zijn stek om de automobilisten tot rustig rijden te manen, zoals hij dat al meer dan drie maanden elke vrijdagochtend doet. NH Nieuws maakte hier al eerder een reportage over.

Meten is weten Amand heeft nu zelf sinds kort een snelheidsmeter, om de bestuurders nog meer af te schrikken. En het werkt. Menig bestuurder laat op de vrijdagochtend het gaspedaal los. Volgens het raadslid is een flitspaal dé manier om de Nagtzaamstraat veiliger te maken, met behoud van de 30km/u-zone. Tekst gaat door na video

Zelf verkeerssnelheid meten op Nagtzaamstraat in Haarlem - NH Nieuws / Geja Sikma

De gemeenteraad zal in januari een keuze maken uit de opties die het gemeentebestuur nu heeft voorgelegd. Dat betekent ofwel niets doen, een 50 kilometer-zone of beperkte attentiemaatregelen invoeren of een ingrijpende herinrichting van de weg. Overigens leeft er onder de raadsleden een grote wens om van heel Haarlem een 30km/u-zone te maken, met ruimte voor uitzonderingen.