Burgemeester Hilversum sluit opnieuw drugspand

"In de woning zijn grote hoeveelheden contant geld aangetroffen en harddrugs, maar ook spullen die gebruikt worden bij het maken en bewerken van harddrugs. Sluiting is noodzakelijk om de openbare orde en veiligheid in de woning en omgeving van de woning te herstellen", zo schrijft de burgemeester.Het huis in het centrum van Hilversum wordt nu voor een half jaar gesloten. Er worden vaker drugslabs en hennepplantages of restanten daarvan aangetroffen in Hilversum. In september deelde de gemeente Hilversum nog geurkaarten met de geur van xtc uit aan bezoekers van de markt. Hilversum wil bewoners daarmee bekend maken met de geur van de harddrug, zodat drugslabs sneller kunnen worden opgespoord.