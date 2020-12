Ajacied Álvarez staat in belangstelling van Valencia

Valencia wil Álvarez het liefst eerst een half jaar huren, met een optie tot koop. Het is maar de vraag of Ajax wil meewerken aan een vertrek van de voetballer die inzetbaar is als verdediger en middenvelder. Ajax nam hem anderhalf jaar geleden voor ruim vijftien miljoen euro over van Club America. De international staat nog tot de zomer van 2024 onder contract bij de koploper van de Eredivisie.

Álvarez was de beoogde opvolger van Matthijs de Ligt maar wist nooit een basisplaats te veroveren als centrale verdediger. Hij kreeg in het begin van dit seizoen veel speeltijd als controlerende middenvelder, totdat Davy Klaassen besloot terug te keren naar Amsterdam.

Blessures

Ajax kampt op dit moment met veel blessures. Álvarez was afgelopen woensdag nog basisspeler tijdens het bekerduel met FC Utrecht.