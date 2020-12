NLV Egbert de Vries volgt Dijksma op als wethouder Verkeer en Vervoer

De partij heeft de 51-jarige De Vries donderdagavond voorgedragen. Hij zal Dijksma opvolgen als wethouder Verkeer en Vervoer. "Ik ga graag aan de slag om deze stad beter bereikbaar te maken voor alle verkeersdeelnemers", aldus De Vries.

"De verkeersveiligheid heeft daarin mijn bijzondere aandacht. Daarnaast zie ik het als een grote en belangrijke opdracht om de kades en bruggen in de stad goed te onderhouden. Op dat erfgoed moeten we zuinig zijn." Op 20 januari zal De Vries in een raadsvergadering worden voorgedragen aan de gemeenteraad, waar over zijn voordracht wordt gestemd.

Politiek ervaren

De Vries is geen onbekende in de Stopera. Van 1998 tot 2002 was hij namelijk lid van de gemeenteraad. Ook was hij onder meer stadsdeelvoorzitter in Oud-Zuid, van 2006 tot en met 2010. Van 2010 tot en met 2014 was De Vries vicevoorzitter van stadsdeel Zuid. Op het moment is hij werkzaam als directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

De post van wethouder Verkeer en Vervoer kwam vrij doordat Dijksma naar Utrecht vertrok, waar ze deze week begon als burgemeester. Dijksma was zo'n tweeënhalf jaar actief als wethouder en zal de boeken ingaan als de wethouder 'bruggen en kades'.

De toestand van deze bruggen en kades bleek tijdens haar periode als wethouder vele malen slechter dan verwacht. Ook het autoluw maken van de stad was een van de grote dossiers waarover Dijksma zich boog.