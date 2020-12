Thomas (11) benoemd tot eerste kinderburgemeester van Bergen

De kinderburgemeester vertegenwoordigt de kinderen uit de gemeente en komt op voor hun belangen. Thomas zal het aankomende jaar, samen met burgemeester Peter Rehwinkel, aanwezig bij belangrijke evenementen en gebeurtenissen.

Avontuur

"Het was voor mij een heel avontuur dat nog lang niet is afgelopen. Ik was blij om te horen dat ik de allereerste kinderburgemeester van de gemeente Bergen ben geworden. Ik had niet verwacht dat ik het zou worden", reageert de trotse Thomas.

Ondanks corona hoopt hij als kinderburgemeester een leuke tijd tegemoet te gaan. "Ik hoop op een mooi jaar met de burgemeester en met onze gemeente. En dat de mensen in onze gemeente mij een leuke en goede kinderburgemeester vinden."

In januari wordt Thomas officieel geïnstalleerd tijdens een raadsvergadering. Daarna mag Thomas zich dus officieel kinderburgemeester van Bergen noemen.

Duidelijke mening

Burgemeester Rehwinkel is blij dat hij de komende tijd met Thomas mag samenwerken en is benieuwd naar zijn ideeën. "Tijdens de sollicitatiegesprekken bleek dat kinderen ook echt een duidelijke mening over bepaalde onderwerpen hebben. Bijvoorbeeld over eenzaamheid, de coronamaatregelen, klimaat, cultuur en veiligheid voor kinderen. Ik vind de mening van kinderen belangrijk."