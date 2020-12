Zoektocht naar niet ontplofte explosieven uit WOII van start op strand Heemskerk

HEEMSKERK - Op het strand en in de zee van Heemskerk is vanochtend de eerste fase van het onderzoek naar 'blindgangers' gestart: niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. "Het kan gaan om lichte explosieven, maar er is ook een kans dat we grote bommen vinden."

Vanochtend begon op het strand van Heemskerk de eerste fase van het onderzoek naar niet ontplofte explosieven. Rechts, met de gele jas, Thijs den Hamer - Jorrit 't Hoen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Next Geosolutions, een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van geowetenschappen en engineering op land en zee. Thijs den Hamer is assistent projectmanager bij het onderzoek naar 'niet gesprongen explosieven', en is met een team van vier mensen vanochtend om 08.00 gestart met de eerste fase, het veldonderzoek, op het strand van Heemskerk, iets ten noorden van Noorderbad. De opdrachtgever is netbeheerder TenneT, het doel is om de aanleg van de zeekabels, de realisatie van de transformatorstations op zee en de boringen vanaf het strand zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Quote "Wanneer we exact klaar zijn, hangt af van wat voor explosieven we vinden" Thijs den Hamer, assistent-projectmanager onderzoek 'blindgangers'

Tijdens de eerst fase wordt het gebied ingemeten en zal met magnetische sensoren het gebied worden geanalyseerd. Aan de hand daarvan kunnen ze in de tweede fase beter bepalen wat zich in de grond en het water bevindt, in fase drie wordt bepaald wat eruit gehaald moet worden. Explosieven zijn volgens Den Hamer maar een klein deel van wat de onderzoekers gaan vinden. "Het grootste deel zal afval zijn, maar we kunnen op zich van alles tegenkomen: vliegtuigwrakken uit WOII of bommen die door Engelse vliegers in zee zijn gedropt op hun weg terug naar Engeland."

Als alles volgens plan verloopt, hoopt Den Hamer het onderzoek op het strand begin volgend jaar af te ronden, maar dat hangt volgens Den Hamer ook af van wat ze vinden. "Er bestaat een kans dat we grote vliegtuigbommen vinden, dan moeten we het werk tijdelijk stilleggen en zullen we de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moeten inschakelen." Mochten dit soort vondsten uitblijven, dan verwacht Den Hamer voor het strand in het eerste kwartaal van 2021 het certificaat ALARP (dat 'vrij van explosieven' betekent) te behalen. Voor de zee verwacht hij dat dit eind 2021 wordt.