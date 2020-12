Zoektocht naar niet ontplofte explosieven uit Tweede Wereldoorlog van start op strand Heemskerk

HEEMSKERK - Op het strand en in de zee van Heemskerk is vanochtend de eerste fase gestart van het onderzoek naar 'blindgangers'. Dat zijn niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. "Het kan gaan om lichte explosieven, maar er is ook een kans dat we grote bommen vinden", zegt assistent-projectmanager Thijs den Hamer.

Het doel is om een aantal processen veiliger te laten verlopen: de aanleg van zeekabels, de realisatie van de transformatorstations op zee en de boringen vanaf het strand. De opdrachtgever van het onderzoek is netbeheerder TenneT.

Den Hamer is vanochtend om 8.00 uur met vier mensen gestart met de eerste fase, het veldonderzoek, op het strand van Heemskerk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Next Geosolutions, een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van geowetenschappen en engineering op land en zee.

"Wanneer we exact klaar zijn, hangt af van wat voor explosieven we vinden"

Het onderzoek bestaat uit drie fases. In de eerste fase wordt het gebied gemeten en met magnetische sensoren geanalyseerd. Aan de hand daarvan kunnen ze in de tweede fase beter bepalen wat zich in de grond en het water bevindt. In fase drie wordt bepaald wat eruit moet worden gehaald.

Explosieven zijn volgens Den Hamer maar een klein deel van wat de onderzoekers gaan vinden. "Het grootste deel zal afval zijn, maar we kunnen op zich van alles tegenkomen: vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog of bommen die door Engelse vliegers in zee zijn gedropt op hun weg terug naar Engeland."