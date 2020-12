Genieten in Caprera: unieke combinatie natuurgebied en wandelpark

BLOEMENDAAL - De paden slingeren omhoog en omlaag. Hier en daar zijn trappen aangebracht omdat de helling nog steiler is. Wandelpark Caprera biedt een buitenlandse ervaring: steile klimhellingen in een doorgaans plat Noord-Holland. Voor wie de moeite neemt, is een adembenemend uitzicht tot aan Amsterdam de beloning. Maar wie lager blijft en in het natte bosgedeelte wandelt, geniet zeker niet minder van de planten en vogels. Wandelpark Caprera is een unieke combinatie van natuurgebied en wandelpark.

Twee buizerds gaan hoog boven ons heen en weer. "Piiiejeh!!!", (vermeldt de vogelgids als het buizerdgeluid dat we horen). De vogels lijken begonnen aan een vroege balts. Harry heeft een verrekijker meegenomen en dat is maar goed ook. In de winter kan je de vogels veel makkelijker zien omdat ze zich niet kunnen verschuilen tussen de bladeren van bomen en struiken. Het nadeel is dat zij ons ook sneller in de gaten hebben en er meteen vandoor gaan. Met de verrekijker valt er gelukkig toch nog veel moois te bekijken. "Pimpelmeesjes", zegt Harry als hij een groepje kleine vogels observeert die hoog van boomtop naar boomtop vliegen.

Spechten laten hun harde kreet horen: "kiek!" (volgens de vogelgids). Overal in het park kan je hun roep horen. Het bewijst dat de vele oude dennen die hier staan een verlengde zijn van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar Caprera onderdeel van is. Zij het een zeer beschaafd onderdeel met zijn geasfalteerde paden, bankjes en prullenbakken. IVN-gids Harry Lips is er al een tijdje niet geweest, maar verbaast zich ook nu weer over de veelzijdigheid van het park. "Wat een prachtige bomen staan hier toch, en hoor je de buizerd?"

Samenwerking natuur en theater

De meeste mensen denken bij de naam Caprera niet gelijk aan een natuurwandelpark, maar aan het openluchttheater dat net achter de ingang van het park ligt. Van het voorjaar tot het najaar treden daar muzikanten en theatermakers op. In een normaal jaar dan, want dit jaar is het een stuk stiller geweest. Directeur Lode van Piggelen: "We hebben in de zomer nog wel wat kunnen doen, maar met de nieuwe lockdown zit er weinig anders op dan plannen maken voor het nieuwe jaar. Misschien dat als in januari de terrasregels hopelijk weer gaan gelden we kleine groepjes mensen kunnen ontvangen." Hoop doet leven.

Caprera biedt de bezoeker in ieder geval een unieke theater-ervaring. Lode: "Als de muzikanten gaan spelen, zetten vaak ook de vogels in de bomen en struiken hun lied in. Ze worden dan echt gemotiveerd ook van zich te laten horen en zingen veel harder dan normaal. In de toekomst wil ik natuur en theater meer samen brengen", zegt Lode die sinds twee jaar directeur is van Openluchttheater Caprera.