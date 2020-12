Bijna 1,5 miljoen tekort voor gasvrij Purmerend

PURMEREND - Het aardgasvrij maken van Overwhere-Zuid in Purmerend pakt flink duurder uit dan gedacht. Om alle 1170 woningen in de wijk van het gas af te halen is er bijna 1,5 miljoen euro extra nodig. De wijk is door de gemeente aangewezen als proeftuin om de huizen aardgasvrij te maken. Hiervoor hebben ze eerder 7,3 miljoen euro subsidie gekregen.

Wethouder zoek geld

Waar het geld vandaan moet komen is nog de vraag. “Wethouder van Meekeren zal op zoek moeten naar nieuwe subsidies”, laat de gemeente aan NH Nieuws weten. De gemeente komt 1,2 óf 1,7 miljoen tekort. Dit verschil hangt af van hoe de huizen in de toekomst verwarmd gaan worden. Dit kan namelijk met een warmtepomp of via stadsverwarming.

De Gasseestraat werd als eerste onderzocht door de gemeente. Tijdens dit onderzoek keken ze hoe ze de woningen van het gas af konden krijgen. Nu die pilot in de straat bijna afgerond is wordt er gekeken naar de Scheldestraat. De gemeente zal in deze buurt met de bewoners in gesprek gaan. Zij krijgen drie maanden om te beslissen of ze een warmtepomp willen of aangesloten willen worden aan de stadsverwarming.

De gemeente betaalt de kosten om over te stappen. Als er binnen die tijd geen keus wordt gemaakt door de bewoners, dan moeten ze zelf voor de kosten opdraaien. Er kan namelijk ook gekozen worden om gewoon op het gas te blijven. In 2024 moet het hele project in Overwhere-Zuid klaar zijn. De gemeente hoopt 85 procent van de bewoners mee te krijgen.

Wooncorporatie houdt boot af

Opvallend is dat woningcorporatie Intermaris, die ook huizen in de wijk bezit, nog niet meegaat in de plannen van de gemeente. De corporatie wil het aankomende jaar zelf experimenteren met warmwaterpompen en de aansluiting op het warmwaternet. Pas dan zal er een keus gemaakt worden.