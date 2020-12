Actievoerders Extinction Rebellion blokkeren twee ingangen Schiphol door vastlijmen handen

SCHIPHOL - Vanochtend hebben actievoerders van Extinction Rebellion twee ingangen van Schiphol geblokkeerd. Een aantal actievoerders zijn inmiddels door een arrestatieteam weggehaald. De luchthaven moet volgens de klimaatactivisten op slot vanwege 'de voorkeursbehandeling van Schiphol in de coronacrisis'. Ze zijn het niet eens met de uitzonderingspositie van de luchtvaart.

De actievoerders hebben twee toegangswegen naar Schipholplaza geblokkeerd door zich vast te plakken aan de draaideuren. Ook staan ze met spandoeken met teksten als: 'Vluchten kan niet meer' en 'Geen staatssteun voor vervuilers'. Andere ingangen zijn nog wel te gebruiken door reizigers.

Extinction Rebellion heeft mede-actievoerders opgeroepen om stevige lijm mee te nemen. De activisten smeren lijm op hun handen en plakken die vervolgens op de grond om te voorkomen dat ze worden weggehaald. Eigenlijk is de lijm symbolisch bedoeld, om het beleid van de overheid 'vast te lijmen'. In de ogen van de activisten is het beleid 'kapot'.

Een aantal vastgeplakte actievoerders zijn door een arrestatieteam van de marechaussee weggevoerd.