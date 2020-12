Haarlem NL V Ook de winterdorpen van 'Kerst in de Crypte' in Haarlem in een lockdown

HAARLEM - Maar liefst 600 uur vrijwilligerswerk was erin gestoken. De bouw van tientallen miniatuurkerstdorpen en kerststallen. En toen kwam ook voor de tentoonstelling 'Kerst in de Crypte' in de Haarlemse Koepelkathedraal St. Bavo het nieuws dat de deuren moesten sluiten. "Teleurstellend, maar er zijn ergere dingen", aldus bestuurslid Arjan Smit.

"Het waren twee geweldige dagen", vertelt Smit in de ondergrondse gangen van de kathedraal. De tentoonstelling was net twee dagen geopend, beiden waren uitverkocht. "Het was wel even een teleurstelling toen we hoorden dat we dicht moesten, maar we hielden er tijdens de bouw ook wel rekening mee dat dit één van de scenario's zou kunnen worden. We zijn ten slotte een doorloopevenement."

Een miniatuur winterkermis - NH Nieuws / Paul Tromp

Voor NH Nieuws wil Smit de winterdorpen nog wel even 'aanzetten' met de afstandsbediening. Met een druk op de knop komen winterdorpen tot leven, rijden er vier modeltreinen rond en wordt de normaal zo donkere en stille crypte gezellig verlicht. Naast de kerstdorpen, waar alle 'inwoners' met de grootste zorg op de juiste plaats zijn neergezet, zijn er ook nog tientallen kerststallen te bewonderen. In allerlei vormen en maten, uit alle landen van de wereld. 'Door als winterevenement' "Mensen kunnen hier even lekker wegdromen. We hopen dan ook dat die 600 uur niet voor niets is geweest en dat we het later, als er wat meer verruiming mogelijk is, toch als winterevenement kunnen laten zien aan het grote publiek. Of de kerststallen er dan nog staan is nog onzeker, want de vraag is of mensen daar in februari nog interesse in hebben", aldus Smit.

Het Noorderlicht in de crypte - NH Nieuws / Paul Tromp

Crypte dicht, maar kerk open Onder de grond zijn de deuren dicht, maar daarboven zijn ze wel een paar uur per dag geopend. Ondanks het advies van het kabinet om samenkomsten te beperken, biedt een deel van de Haarlemse kerken de vaste bezoekers de gelegenheid om binnen te komen. "Het is ook wel een dilemma voor ons. Maar mensen hebben een hoop meegemaakt de afgelopen maanden en hebben behoefte aan een moment van bezinning of om even een kaarsje op te steken", vertelt Smit. In de kathedraal gaat het om enkele bezoekers per dag. "Vrijwilligers houden het allemaal in de gaten en er geldt een maximum van dertig bezoekers. De kathedraal is groot genoeg om dat op een veilige manier te kunnen doen." Op Kerstavond mogen er in de kerken geen vieringen plaatsvinden. Op Eerste en Tweede Kerstdag mag dat wel, maar met niet meer dan dertig kerkgangers.