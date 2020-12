Toch sloop oude school Alkmaar, ondanks buurtprotest

ALKMAAR - De sloop van de oude Matthiasschool in Oud-Overdie krijgt veel steun binnen de gemeenteraad. Na wekenlang protest van omwonenden en erfgoedorganisaties, zoals Adapt en Bond Heemschut, stemde een grote meerderheid in met het plan voor nieuwbouw. Alleen Partij voor de Dieren, ChristenUnie en BAS zijn voor het behoud van de school.

De partij besloot daarom tegen het plan te stemmen. Steven Smit van D66 vond echter dat het boek van de inspraak dicht kon. "Als je het gevoel geeft dat je altijd kunt terug onderhandelen, ondermijn je het vertrouwen in participatie."

'Ziel van de wijk'

Raadslid Ben Bijl van BAS vroeg om uitstel. Met de intentie te kiezen voor herbestemming van de school. "Ga nog eens in gesprek met de buurt. De buurt noemt de school de ziel van de wijk. In 2005 is er al over het plan gesproken. En nu is er ineens haast. Hoezo?"

Zijn voorstel om het bestemmingsplan van de agenda te halen en de komende maanden opnieuw in overleg te gaan met buurtbewoners en erfgoedorganisaties, werd slechts gesteund door ChristenUnie, Partij voor de Dieren en zijn eigen partij.

Sloopkogel

Die vier stemmen konden de sloopkogel niet tegenhouden. De steun van CDA, PvdA, VVD, OPA, D66, Seniorenpartij, Leefbaar Alkmaar en GroenLinks was meer dan voldoende om het lot van de oude Matthiasschool te bezegelen.