Amsterdam hoopt op experimenten met festivals in lente, grote festivals verplaatst

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam hoopt dat er in de eerste vijf maanden van 2021 veilig geëxperimenteerd kan worden met festivals, bijvoorbeeld door het inzetten van sneltests. Met organisatoren wordt bovendien gekeken of evenementen van meer dan tweeduizend bezoekers kunnen worden verplaatst naar het najaar.

In eerste instantie wordt gedacht aan kleinschalige (maximaal 500 bezoekers) en daarna aan middelgrote evenementen (maximaal 2000 bezoekers) die snel kunnen worden georganiseerd en die kunnen plaatsvinden als wordt voldaan aan de vereiste landelijke maatregelen.

Grote evenementen die het meeste risico lopen omdat ze gepland zijn voor 1 juni, worden in overleg met de organisatoren en met de politie en andere diensten verplaatst naar een datum in het najaar. Voorwaarde is dat er ruimte is op de kalender. Op die manier ontstaat er volgens de gemeente duidelijkheid voor organisatoren en bezoekers. Voor de zomer is nu al duidelijk dat er geen ruimte is voor extra evenementen, omdat de kalender gevuld is.

Koningsdag

Een besluit over Koningsdag en 4 en 5 mei, de belangrijkste herdenking en de twee grootste evenementen in de eerste helft van 2021, heeft de burgemeester uitgesteld tot februari. De hoop en verwachting is dat er dan meer duidelijk zal zijn over de inzet van vaccins en sneltesten en de op 8 december aangekondigde experimenten door de premier. In februari wordt de situatie opnieuw bekeken en zal worden besloten voor welke evenementen de voorbereiding kan starten. Dat geldt ook voor vrijmarkten en herdenkingen.