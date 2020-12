Bijna 6.000 keer 'Ja!' voor veiligere N248: "Het is al vijf over twaalf"

ANNA PAULOWNA - Een petitie voor een veiligere provincialeweg N248 heeft bijna zesduizend keer 'Ja!' opgeleverd. Saskia Ruigrok uit Wieringerwaard heeft de handtekeningen aangeboden aan de gemeente Hollands Kroon. Ruigrok is de petitie gestart na het tragische ongeval op de N248 waarbij de 16-jarige Tijme Zoetelief om het leven kwam. Ruigrok vraagt gemeenten en provincie om versneld maatregelen te nemen om de weg veiliger te maken. "Het is vijf over twaalf, het is al te laat."

Dagelijks steken honderden scholieren van en naar Schagen ter hoogte van Barsingerhorn de N248 over. Al eerder waren er ernstige ongelukken met dodelijke afloop. "Ik ken Tijme van school. Ik vind het echt heel erg dat dit gebeurd is", vertelt Saskia Ruigrok bij de overhandiging van de petitie. " Ook mijn twee jongens moeten hier elke dag oversteken. Deze handtekeningen tonen de bezorgdheid van heel veel ouders in Hollands Kroon."

De gemeente Hollands zegt al jaren in overleg te zijn met de provincie over de N248 tussen Schagen en Wieringerwerf. "Deze handtekeningen helpen ons zeker", zegt wethouder Theo Mesker van verkeer in Hollands Kroon. "De provincie heeft ons toegezegd begin volgend jaar te starten met een onderzoek. Dat betekent dat wij in de eerste helft van volgend jaar met omwonenden, ouders en kinderen aan tafel gaan om toe te lichten wat er kan en of ze daarmee uit de voeten kunnen."

Ruigrok: "Het is nu zo ver dat sommige kinderen hun ouders moeten laten weten of ze veilig over zijn. Dan denk ik: dit moeten gewoon stoppen. Het zijn pubers en die letten niet altijd op en dat kun je niet alleen hen aanrekenen. Er moet een oplossing komen. En als er binnen drie maanden niets ligt, dan ga ik met de petitie gewoon door naar Haarlem, naar de provincie."