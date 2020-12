Kay (11) is beste 'cyberagent': "Hoop ooit een echt uniform te dragen"

BEVERWIJK - Kay Mettes (11) uit Beverwijk kroop voor het spel Hackshield in de huid van cyberagent. Wat bleek? Hij is de beste speler van de stad. "Ik hoop ooit een echt uniform te dragen en oplichters tegen te houden."

Kay is in Beverwijk een van de 74 deelnemers die zich vastbeet in het spel. Na maanden van spelen bleek hij een neus te hebben voor cybercriminaliteit en werd hij recent, met nog vier andere gamers, gehuldigd door de burgemeester van Beverwijk. Kay is trots. "Heel gaaf dit. Op school vragen ze nu: 'was jij diegene die had gewonnen?' Dat is cool." Hackshield wordt ondersteund door de gemeente Beverwijk. Het is een spel dat kinderen bewust moet maken van de geraffineerde oplichtingspraktijken op het internet. Tekst gaat verder onder foto

Martijn Smit, burgemeester van Beverwijk, reageert verheugd op de campagne Hackshield die rondgaat. "Als het aan mij ligt komen er veel cyberagenten zoals Kay bij", vertelt hij. "Je kunt je tegen oplichting wapenen door enerzijds technologie, en anderzijds ook door kennis. En die kun je met dan met name vinden bij jonge mensen. Dat zie je ook bij Kay, die enorm vaardig is. Het maakt mensen bewuster en dat is goed." "Ook is er landelijk veel meer inzet als het gaat om cybercriminaliteit bij de politie, en dat is nodig ook", aldus Smit.

Fraudehelpdesk

De Fraudehelpdesk laat aan NH Nieuws weten maandelijks 40.000 meldingen te krijgen, vrijwel allemaal over online oplichting in Nederland. Dat gaat dan om onder meer phishingmails, webwinkelfraude en de laatste jaren steeds vaker: (WhatsApp)hulpvraagfraude. Alleen al in 2020 (tot 1 november) meldden zich 1.261 slachtoffers bij de dienst, die allen waren opgelicht via WhatsApp. De schade bedraagt 3.655.841 euro.

Kay hoopt op een dag te solliciteren bij de politie en de oplichtingszaken in de kiem te smoren. "Maar eerst mag ik in het nieuwe jaar een dagje meekijken. Dat is ook al ontzettend tof."