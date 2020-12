Hoe 'kerken' we met kerst in West-Friesland?

WEST-FRIESLAND - Kerken vormen een uitzondering op de strenge regels die momenteel gelden in de lockdown: kerkgangers mogen samenkomen in groepen zonder dat daar een maximum aan is verbonden. Toch kiezen niet alle West-Friese kerken ervoor de deuren te openen.

De kerken mogen de deuren dus nog wel openen, maar dat wil niet zeggen dat het overal in West-Friesland gebeurt. Zowel de PKN kerken in Hoorn, Zwaag en Blokker, als de protestantse gemeente Midden West-Friesland, stoppen met fysieke diensten naar aanleiding van de persconferentie.

"Er is een scheiding tussen kerk en staat in Nederland en daarom mogen wij gewoon open, vertelt dominee Desiree Woudt van de protestantse gemeente Midden West-Friesland. "Maar we hebben besloten per 24 december de deuren gesloten te houden. Wij voelen hierin ook een verantwoordelijkheid: de doelgroep in onze kerk is van kwetsbare leeftijd."

Niet snel genoeg dicht

Persoonlijk kan het sluiten Woudt niet snel genoeg gaan. Zij heeft zelf een longaandoening en voelt de urgentie: "nu zijn er de meeste besmettingen per dag en is het risico het hoogst, maar bij de kerk heerst de angst dat mensen bij acute sluiting niet op de hoogte zijn en voor een dichte deur komen te staan. Daarom hebben we komend weekend nog een dienst."

De situatie voelt hetzelfde als dit voorjaar, met het verschil dat de kerken nu voorbereid zijn. "De afgelopen maanden hadden we dan wel weer fysieke diensten gehouden, maar we hebben ook geïnvesteerd in apparatuur voor de livestream en dat gaan we met kerst voor het eerst gebruiken. Dat moet de kerst dan ook redden dit jaar.

Katholieken blijven open

Waar de protestantse kerken inzetten op livestreamen, blijft de katholieke kerk open voor fysieke diensten, maar met een uitzondering voor kerstavond, vertelt diaken Jules Post van parochie Zuidoost West-Friesland.

"De bisschoppen hebben besloten kerstavond de kerken te sluiten. Dit is normaal gesproken een van de drukste avonden van het jaar en ze zijn denk ik bang dat het te druk wordt." Kerstavond gaat dus via livestream, maar vanaf eerste kerstdag wordt er gewoon weer lijfelijk gekerkt, met een maximum van dertig personen.

De Westfriese Evangelische Gemeente besloot de persconferentie niet af te wachten en is al weken bezig met filmopnames maken voor de kerstdienst. "We gingen er al vanuit dat we met een gemeente van 220 leden niet samen zouden zijn", vertelt voorganger Arno van Engelenburg.