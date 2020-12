Schouten moet nog even geduld hebben voor marathonwedstrijden

UTRECHT - De start van het marathonschaatsseizoen is opnieuw uitgesteld. Het peloton blijft sowieso tot 19 januari aan de kant. Dat betekent onder meer dat de NK op kunstijs, die op 1 januari zouden worden verreden in Alkmaar, definitief niet doorgaan.

Een verzoek van de Nederlandse schaatsbond KNSB om het marathonschaatsen toe te voegen aan de lijst met topsportcompetities, is door het ministerie van VWS afgewezen. Vorige week werd bekend dat in een reeks sporten, zoals basketbal, hockey en volleybal, de topcompetities hervat mogen worden. Marathonschaatsen was hierbij een bespreekgeval.

Slechts de stayers die ook op de langebaan bij de top horen, kunnen deelnemen aan de reeks langebaanwedstrijden in Thialf. Die serie begint met het WK-kwalificatietoernooi, van 26 tot en met 28 december in Heerenveen. Daarna volgen de EK allround en de EK sprint, twee wereldbekers en de WK afstanden in de Friese schaatstempel.

'Frustrerend'

"We hadden goede hoop dat onze marathonschaatsers, ook echte topsporters, weer snel aan de slag zouden kunnen. Het is frustrerend dat dat niet is gelukt", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Maar in de huidige tijd is dit wat het is."

Door het kabinetsadvies om buitenlandse reizen tot half maart te schrappen, gaan de wedstrijden voor de marathonschaatsers op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee definitief niet door. De wedstrijden in het Zweedse Lulea vinden, als de coronapandemie dat toestaat, mogelijk in de tweede helft van maart plaats.