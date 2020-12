Chillen in Parijs of naar zieke moeder in Spanje: waarom we toch blijven reizen

SCHIPHOL - Wanneer is een (vlieg)reis noodzakelijk? Het is een vraag die de gemoederen deze lockdown bezighoudt. Mag je als alleenstaande arbeidsmigrant in Nederland met kerst naar je familie in je vaderland, omdat je anders in een depressie belandt? Of mag je pas het vliegtuig pakken als je vader of moeder op sterven ligt?

De lange rijen voor incheckbalies en de beveiliging op Schiphol zorgden de afgelopen dagen voor de nodige verontwaardiging bij politici en burgers. Op verzoek van de minister hebben grote reisorganisaties hun vluchten inmiddels geschrapt, maar lijnvluchten vertrekken nog wel.

Reis noodzakelijk of niet? Reizigers leggen het in hun eigen voordeel uit - NH Nieuws

Verzekerd zijn al die reizigers niet, want nadat een paar dagen geleden ook Aruba, Bonaire en de Canarische eilanden op oranje sprongen geldt voor de hele wereld een negatief reisadvies. Toch weerhoudt dat veel mensen er niet van om 'gewoon' in het vliegtuig of in de bus te stappen.

Rijksoverheid

Sommige mensen erkennen dat ze voor hun plezier op reis gaan, voor anderen is de reis 'noodzakelijk' omdat ze de traditie van het jaarlijkse familiebezoek rond de kerstdagen niet willen breken. Hoewel de overheid een lijst met uitzonderingen heeft gepubliceerd, lijken veel reizigers zich daar weinig van aan te trekken. Dat blijkt als NH reizigers op Schiphol en station Amsterdam-Sloterdijk naar de reden van hun reis vraagt. "Ik ga naar Spanje omdat ik naar huis moet", zegt een Spaanse vrouw op Schiphol. "Mijn moeder ligt in het ziekenhuis. Ik ga zeker niet naar het strand, dus dit is anders", benadrukt ze. "Maar ik vind het jammer als mensen naar andere landen gaan voor het mooie weer en het mooie eten."

"M'n moeder ligt in Spanje in het ziekenhuis - NH Nieuws

Een Nederlandse man noemt zijn vlucht naar Spanje 'absoluut noodzakelijk'. "Ik ga naar mijn huis in Spanje. Er zijn wat dingen die daar geregeld moeten worden, die eigenlijk in september al geregeld hadden moeten worden." Verklaring Er gaan steeds meer stemmen op om alle vakantievluchten te verbieden, maar zover lijkt het niet te komen. Wel moeten reizigers binnenkort verklaren waarom ze hun reis als noodzakelijk bestempelen, legt NH-luchtvaartverslaggever Doron Sajet uit. "Een medische reden, bepaalde zakenvluchten of een familielid dat terminaal is", somt hij enkele legitieme redenen op. "Vakantievluchten of gewoon familiebezoek wordt niet als noodzakelijk gezien." Wie deze dagen tóch een ticket boekt, wordt er door de luchtvaartmaatschappij op gewezen dat er voor de hele wereld een negatief reisadvies geldt. Een aanbieder van vakantievluchten verkoopt tot 15 maart helemaal geen pakketreizen, zelfs niet als je na die periode wilt vertrekken. Maar niet alleen in het luchtruim, ook op Schiphol zelf verandert het nodige. Zo heeft de luchthaven beloofd dat er strenger gehandhaafd zal worden op de anderhalvemeterregel en het gebruik van mondkapjes. En afscheid nemen van geliefden bij de incheckbalies is binnenkort ook verleden tijd. Dat mag alleen nog maar buiten, waarna alleen de reizigers naar binnen mogen. Afscheid nemen Een man die op zijn dochter uit Mexico-Stad staat te wachten, vindt die laatste regel overdreven. "Het is hier nu zo opvallend rustig, dat ik denk dat het geen gevaar oplevert." Nu staat hij nog bij de aankomsthal, maar als zijn dochter terugvliegt naar het Midden-Amerikaanse land, zullen ze buiten afscheid moeten nemen. "Het is niet anders." Wie geen zin heeft om in het vliegtuig te stappen, maar wel de grens wil opzoeken of overgaan, kan ook nog met de bus. "Ik ga naar Frankrijk", vertelt een passagier van de Flixbus, die naar Parijs rijdt. Wat hij daar gaat doen? Niets belangrijks, zo erkent hij zonder enige schaamte. "Een beetje chillen, paar rondjes lopen en dan kom ik morgen weer terug."

"Ik kan niet leven zonder m'n familie" - NH Nieuws

Voor een Franse student die in Utrecht studeert, voelt de busreis noodzakelijker. "Ik heb m'n familie sinds augustus niet gezien, dus ik ga naar huis voor Kerst." Voor een andere man met familie in Parijs, is de reis een spreekwoordelijke kwestie van leven en dood: "Ik kan niet leven zonder mijn familie. Dat is onmogelijk."