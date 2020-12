Voormalig bunker Alkmaar omgebouwd tot quizcentrum: "Hét alternatief voor de kerstborrel"

ALKMAAR - Nu vanwege de coronacrisis kerstborrels en bedrijfsfeestjes niet doorgaan, is de online pubquiz helemaal hot. Dat merken ze ook in een voormalige atoombunker in Alkmaar. Daar zijn twintig studio's ingericht waarvandaan online pubquizzen worden georganiseerd. "Als je mij negen maanden geleden gezegd had dat ik hier 300 pubquizzen zou verzorgen, had ik je voor gek verklaard", vertelt eigenaar Jaap Dijkstra.

"Welkom in de gezelligste atoomkelder van Nederland", zegt Dijkstra lachend terwijl hij een dikke stalen deur open draait. De bunker, die in 1971 werd gebouwd als 'nucleair chemisch onderkomen', is inderdaad gezellig versierd met kerstlampjes. In de hoek staat een verkleedkist met daarin kersttruien en mutsen om de quizmasters net even dat beetje extra te geven.

Het idee om online pubquizzen aan te bieden ontstond toen het bedrijf van Dijkstra, dat bedrijfsuitjes organiseert, door het coronavirus stil kwam te liggen. "We hadden een vermoeden dat het wel aan zou slaan, maar in november barstte te bom. De aanvragen bleven maar binnenkomen van bedrijven die in plaats van een kerstborrel dit wilden doen."

Saamhorigheid

Dat het concept zo aanslaat heeft volgens Dijkstra te maken met het feit dat mensen toch behoefte hebben aan saamhorigheid. "Mensen werken thuis en hebben minder contact met elkaar. Je ziet ook dat na de quiz mensen nog even gezellig met elkaar babbelen en dan niet werkgerelateerd. Normaal gebeurde dat bij de koffieautomaat en nu doen ze dat bij ons."

Nicky de Jong uit De Rijp is een van de vele quizmasters die aan het werk is in de atoombunker. In een klein studiootje verwelkomt ze de mensen via de laptop. "Zwaai even als jullie mij allemaal kunnen horen", zegt ze enthousiast. Aan die oproep geven de deelnemers massaal gehoor. "De mensen hebben er zin in", vertelt ze. "Het is een leuke groep, veel mensen zijn verkleed en hebben het kerstgevoel al helemaal te pakken."

